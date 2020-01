Acidente de helicóptero mata Kobe Bryant, diz site americano

De acordo com o site americano "TMZ", Kobe Bryant, astro da NBA e dos Los Angeles Lakers, morreu aos 41 anos na tarde deste domingo. A publicação afirma que o helicóptero particular do ex-jogador caiu na cidade de Calabasas, na Califórnia, nos Estados Unidos, e pegou fogo. Ainda não há confirmação oficial da morte da lenda do basquete.

O que se sabe até o momento, ainda segundo o site americano, é que a esposa do jogador, Vanessa, e os filhos, a princípio, não estão entre as vítimas. Ao todo, o acidente teria vitimado cinco pessoas, sendo uma delas o ex-jogador da NBA e do Los Angeles Lakers. Kobe Bryant jogou toda sua carreira na NBA pelo Los Angeles Lakers, desde a estreia em 1996 até a aposentadoria em 2016. Pela franquia californiana, levou cinco títulos da liga americana de basquete (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010). Ele foi MVP da temporada 2008 e melhor atleta das finais em 2009 e 2010. É tido por muitos como um dos maiores de todos os tempos. Pela seleção americana, foi duas vezes campeão olímpico, em Pequim 2008 e Londres 2012.



Globoesporte