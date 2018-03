Ronda Rousey enfrentou Amanda Nunes em dezembro de 2016, quando perdeu para a brasileira campeã peso-galo. Somente nesta última segunda-feira, em vídeo publicado pelo WWE - liga de telecatch da qual “Rowdy” faz parte agora -, a americana resolveu falar publicamente do confronto, o último de Ronda no MMA.

- Me recordo de minha última luta, indo embora achando que Deus me odiava. Não tinha mais nada dentro de mim. Mas meu marido é uma pessoa incrível e tem me ajudado bastante nos momentos difíceis - disse a ex-campeã da divisão até 61kg, citando o marido e lutador peso-pesado Travis Browne.

Ronda Rousey comentou derrotada para Amanda Nunes mais de um ano depois (Foto: Reprodução / YouTube)



- Ele ficava ao meu lado e me dizia: “Você é mais do que uma lutadora”. Não é algo ruim e nem uma coisa da qual você tem que se sentir envergonhada. É algo que eu deveria valorizar e mostrar ao mundo e é por isso que estou aqui - completou.

Em entrevista recente, Ronda disse que um retorno ao UFC é improvável. A luta livre é sua nova casa, e a estreia deve acontecer no dia 8 de abril, no Wrestlemania 34.

- Achava que tudo o que importava era o ouro olímpico. Mas a vida passa e as coisas mudam. Veio o UFC e achei que aquilo era o que importava. Mas a vida muda. Vencer no Wrestlemania parece a coisa com a qual mais me importaria. Acumulei muita milhagem para ser a melhor. Era meu destino estar aqui, o destino me trouxe ao Wrestlemania.

"Achei que Deus me odiava", lembra Ronda após perder para Amanda. (Foto: Reprodução/Instagram)



Combate