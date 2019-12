Abelhas Rainhas vence Comercial e segue viva no Piauiense

Abelhas Rainhas, de Picos, e Comercial, de Campo Maior, mediram forças nesta quinta-feira (5), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. A partida é válida pela 4ª rodada do Campeonato Piauiense. A Abelhas saiu de campo com vitória vendida de forma dura pelo time de campo-maiorense, por 4 a 3. Os gols da Abelhas foram marcados por Miriam e Marcilane (3x). O Comercial marcou com Jhenifer (contra), Nonatinha e Cristiane. Com o resultado, o time de Picos chega com chance de classificação para última rodada. O Comercial apenas cumpre tabela.

O jogo

A equipe da Abelhas Rainhas abriu o placar aos nove minutos, com a camisa 10 Marcilene. Escanteio batido, ela aproveita o bate rebate e chuta forte no fundo do gol. O gol do empate acontece cinco minutos depois, com Jhenifer marcando contra. Bola batida na lateral e desvio de cabeça sobre a goleira.



Foto: Jailson Soares/O Dia



Aos 19 minutos, Marcilene aparece novamente para colocar as Abelhas novamente a frente. Contra-ataque rápido, ela recebe, corta a zagueira e bate no fundo do gol. Aos 25, Nonatinha volta a dar esperanças para o Comercial, que precisava pelo menos do empate para conseguir seguir vivo na competição.

Início de segundo tempo e Miriam abre logo a contagem, aos seis minutos, aproveitando cruzamento de Neguinha, a Camisa 11 só completa. Mas o Comercial insistia em arrancar pelo menos o empate e consegue aos 13 minutos Cristiane marca o gol do empate em 3 a 3. E jogo seguia duro, com oportunidades lá e cá. Ao final do segundo tempo os erros de passe e cansaço começavam a pesar dos dois lados, mas no detalhe a equipe picoense conseguiu definir a partida e sair de campo com os três pontos, mas uma vez a Camisa 10, Marcilane à protagonista da partida, com tres gols marcados.

As duas equipes voltam a campo no domingo (8), às 16h, a Abelhas enfrenta o Teresina. Logo em seguida, às 18h, o Comercial mede forças com Tiradentes, líder isolado na tabela e já classificado para final. O Comercial apenas cumpre tabela

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia