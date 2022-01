ABC e Fluminense-PI empatam na estreia da Copa São Paulo Futebol Júnior

ABC e Fluminense-PI empataram em 1 a 1 nesta terça-feira (04) na partida de estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O duelo aconteceu no Estádio Alfredo Chiavegato, na cidade de Jaguariúna. O tricolor está no grupo 19, que ainda tem Jaguariúna e Bragantino.



O elenco do Flu enfrentou mais de 2,5 mil km de viagem. De ônibus, o grupo saiu de Teresina e chegou em Jaguariúnano dia 1º de janeiro. Essa é a sexta participação do clube tricolor na Copinha. A equipe foi comandada pelo técnico Totonho.

Foto: Raphael Silvestre

Já na equipe potiguar, cinco jogadores fazem parte do elenco profissional e foram liberados para a Copinha: o goleiro Cleyton, o volante Clebson, os laterais Pedrinho e Tallyson e o atacante Alisson Baixinho.

O primeiro gol da partida saiu aos 23 minutos do primeiro tempo com João Victor, do ABC. O Flu, no entanto, só marcou com Ramon, aos 43 ainda na etapa inicial. O jogo no segundo tempo foi sem grandes oportunidades para ambos os times.





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no