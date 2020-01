À frente do Flamengo, Moroni fala em trabalho de reestruturação

Quando aceitou assumir o Flamengo do Piauí, o técnico Paulo Moroni sabia que os desafios seriam muitos, e agora vivendo o dia a dia da equipe que se prepara para disputar o Piauiense, a intenção é conseguir realizar um trabalho de reestruturação a longo prazo, mas já passando por resultados na temporada 2020. O time tem pouco mais de uma semana até a estreia quando encara o Parnahyba, às 17h, no Lindolfo Monteiro.



‘Nós tivemos um pouco de atraso no inicio e um pouco de dificuldade para começar mesmo o trabalho, mas apesar disso está sendo muito intenso com dias tendo até três períodos. Estamos vivendo uma realidade dentro do Flamengo em que precisamos resgatar o clube de uma maneira ou outra, com resultado dentro de campo ou não, é uma entidade que merece estar em um lugar melhor’, disse Paulo Moroni.

Apesar dessas dificuldades, o time atual tem 27 atletas. Alguns são garotos das categorias de base e o objetivo do treinador é manter 21 desses jogadores e fechar o elenco com 25 nomes, contando com os reforços que devem chegar até o final da semana. Na tarde de segunda-feira (8) se apresentou o goleiro João Manoel, 27 anos, natural da Paraíba.

“Chego com objetivo de ajudar o time a sair dessa situação e por conta de convite do Moroni, treinador que respeito bastante e conheço do trabalho na Campinense ano passado. Eu espero que seja uma passagem marcada por bons resultados e superando essas dificuldades”, frisou o goleiro.

Entre as peças conhecidas dos amantes do futebol piauiense estão nomes como o meia Jonatas, com passagens por Piauí e River, e o volante Fred, que defendeu o Altos (2015/2016) e em 2018 esteve no próprio Flamengo. Adaptado ao futebol do Piauí, Fred fala em desafio pessoal na Raposa. “Eu espero dessa vez consolidar essa passagem com a conquista de titulo”, afirmou.

O Campeonato Piauiense 2020 terá oito equipes brigando por título e tem início no dia 17 de janeiro, mas o Flamengo entra em campo somente no dia 19, quando recebe o Parnahyba. Antes da estreia, o time deve realizar jogo amistoso no dia 11 de janeiro. O adversário ainda não foi confirmado.

Biá BoakariPâmella Maranhão - Fotos: Jailson Soares/ODIA