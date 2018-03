"A equipe é mais de Messi do que minha", diz Sampaoli

A véspera do primeiro jogo da seleção argentina em 2018, diante da Itália, na Inglaterra, Jorge Sampaoli conversou com os jornalistas. Lionel Messi, capitão da seleção, surgiu entre os temas da entrevista coletiva, e o comandante não perdeu a oportunidade de exaltar o camisa 10, que está prestes a disputar sua quarta Copa do Mundo.

- Leo está num momento de muita maturidade, muita responsabilidade. O reflexo da equipe da Argentina é que o melhor do mundo vai transmitir confiança para todos. Se messi está bem, vamos terminar sendo a equipe dele. A equipe é mais de Messi do que minha. Temos que ver, no formato que decidirmos jogar, quais jogadores no campo podem fazer melhor com ele - afirmou o treinador.

Lionel Messi é capitão da seleção argentina. (Foto: Reprodução/Instagram)



O técnico da seleção bicampeã mundial ressaltou a importância dos amistosos para definir a lista final para a Copa do Mundo da Rússia.

- Estas partidas não valem três pontos, o resultado não tem tanta importância. O principal é consolidar uma forma de jogar, cresce nossa ideia de jogo e consolidar alguns jogadores que tem a possibilidade de estar na lista final -

Sampaoli disse que a equipe está confirmada, mas não divulgou os onze titulares. Uma das dúvidas está no gol. Sergio Romero, que vinha sendo titular, briga por posição com Willy Cabalero e Nahuel Guzmán. A possível escalação da Argentina deve ser: Caballero ou Romero; Mercado ou Bustos, Otamendi, Fazio, Tagliafico; Paredes, Biglia, Lanzini, Messi, Di Maria; Higuain.

- Temos a ideia de dar tempo de jogo para cada goleiro, porque temos que avaliá-los. A mesma coisa passa com os jogadores que temos que testar. Vão ter mudanças nos dois jogos. A ideia é buscar possibilidades nas duas partidas - apontou.

Lionel Messi. (Foto: Reprodução/Instagram)

Jorge Sampaoli destacou o alto nível da próxima Copa do Mundo e colocou a Argentina como uma das candidatas ao título na Rússia.

- Não será um Mundial de especulação para a Argentina. Não há dúvida de que a equipe precisa desenvolver o protagonismo. No diálogo com os jogadores, isso está enraizado. Queremos melhorar a imagem da seleção argentina. Todos nos dão como protagonistas. Os rivais respeitam bastante a seleção e estes jogadores que temos aumentou esse respeito. O estilo da Argentina será claro na Copa. Não duvidamos em nenhum momento que a equipe deve ser protagonista do início ao fim de cada partida.

Messi e companhia não vão contar com Sergio Agüero como companheiro de ataque. O atacante está fora do jogo contra a Itália e é dúvida para a partida contra a Espanha. Ele se recupera de um desconforto no joelho esquerdo e faz tratamento com os médicos da Argentina e também do Manchester City.

- Sergio está se recuperando, está melhorando. Tem uma possibilidade mínima de jogar alguns minutos contra a Espanha - disse.

Argentina e Itália jogam nesta sexta-feira às 16h45 no estádio do Manchester City, na Inglaterra, com transmissão do Sportv e tempo real do Globoesporte.com. Na próxima terça-feira, dia 27, a Argentina encara a Espanha no estádio do Atlético de Madrid.

Outros pontos da entrevista:

Higuaín:

- Se estiver no nível que está mostrando, temos uma possibilidade concreta de força no ataque. A attitude que eu vejo dele em direção ao Mundial vai refletir o que ele é, um dos melhores do mundo.

Dybala:

- Nós pensamos que Dybala estava no topo. Depois, ou não soubemos transmitir ou ele não entendeu o que pretendíamos. Sempre o convocamos a não ser para esses amistosos. Veremos nesses jogos se alguém é melhor do que ele ou se teremos que melhorá-lo.

Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Pablo Pérez, Lautaro Martínez e Cristian Pavón:

- Pelo entusiasmo próprio de estar aqui e de queres estar na lista do Mundial, a verdade é que os jogadores novos se adaptaram muito bem. Nas sessões de trabalho fizeram um bom trabalho, se encaixaram bema o grupo.

Globo Esporte