6ª edição do GP Amigos da Lidi acontece neste domingo (05) em Teresina

Tradicional no calendário do ciclismo piauiense, a 6ª edição da prova de ciclismo de estrada “Amigos da Lidi”acontece neste domingo (06) e deve reunir 170 atletas de diferentes regiões do país, no Rodoanel, em Teresina. A competição, que faz parte do calendário da Federação de Ciclismo do Piauí (FCP), é válida pela 4ª e última etapa do Campeonato Piauiense.



O evento segue as orientações e recomendações sanitárias contra a Covid-19. Segundo ciclista e organizadora da prova, Lidiana Alves, será exigido cartão de vacinação de todos os atletas.

Foto: Assis Fernandes/ODIA

“Estamos exigindo o cartão de vacinação de cada atleta e o uso de máscara durante a arena de provas. A retirada da máscara só será possível na largada. No pódio, os atletas também terão que usar o equipamento”, disse.

O GP Amigos da Lidi é valido pela última etapa do Campeonato Piauiense. A competição começou com uma brincadeira entre amigos e, por essa razão, hoje o GP carrega o nome dela.

“É uma satisfação muito grande realizar a 6ª edição do GP Amigos da Lidi. A prova vale pela última etapa do Campeonato Piauiense e é bastante disputada porque é nela que vamos descobrir os campeões estadual nas categorias. A expectativa é a melhor possível, pois contaremos com segurança no percurso além da premiação que é em dinheiro, troféus e medalhas”, ressalta.

A expectativa é de que 170 atletas participem do evento em 17 categorias, com participantes no masculino e feminino. Os atletas inscritos na primeira bateria terão pela frente um percurso total de 110 km que deverá ser concluído em duas voltas. Já na segunda, os atletas terão que percorrer 55 km. A prova passa pelas BR 316 e 346. A largada é às 07h30, em frente ao Bar da Vanusa.

A premiação consiste em troféus, medalhas, além de prêmios em dinheiro. O evento vai contar com o apoio da Polícia Militar além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





