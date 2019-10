5ª etapa do Circuito Piauiense de Tênis reúne mais de 100 atletas

Os campeões da temporada 2019 do tênis piauiense devem ser conhecidos nas próximas semanas, mas a 5ª etapa do Circuito Piauiense que teve inicio na última quarta-feira (2) e encerra no sábado (12) pode antecipar alguns nomes. A competição com mais de 100 tenistas brigando por titulo divididos em cinco categorias (1ª;2ª,3ª,4ª e 5ª classe). Essa etapa distribuiu no ranking 50% a mais de pontos. A 6ª e última etapa deve acontecer em novembro.

De acordo com os atletas todas as categorias tem disputas acirradas pelo titulo e existe uma igualdade no nível dos competidores, mas uma das disputas mais interessantes acontecem na 1ª classe, que tem Marconi Lacerda como líder e Sávio Amorim. “A gente se conhece muito então o que define os jogos é o detalhe. Estar muito concentrado, foco e estar em um bom dia mesmo, mas Marconi conseguiu me passar porque não disputei a última etapa e agora estou precisando correr atrás”, brincou Sávio Amorim.



Foto: Jailson Soares/O Dia

A primeira classe também tem a participação de Bruno Ibiapina, de 15 anos, único atleta-mirim a participar da competição entre os mais velhos e experientes. Dentro das outras categorias também acontecem disputas fortes. Na tarde de ontem (7) pela 3ª classe Leonardo Araujo venceu Claudio Teotônio por 2 sets a 0 e segue firme na briga pelo título na categoria.

“Parece ter sido um jogo fácil, porem não foi. Eu e ele já nos enfrentamos muitas vezes e por isso é preciso ter estratégia. Ele caiu nas minhas armadilhas e depois de um tempo de jogo ficou mais fácil porque deu para sentir que ele estava cansando e não estava em um bom dia, pois o tênis tem muito disso, mas todos os jogos são muito difíceis porque nos treinamos e jogamos diariamente um contra o outro e isso faz com que a gente se conheça muito bem”, disse Leonardo Araújo.

As definições da 5ª etapa do Circuito Piauiense de Tênis acontece no sábado (12), na quadra da Radical Tênis.

Pâmella Maranhão, do Jornal O Dia