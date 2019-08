4ª edição do Timon Bikers irá reunir atletas de diversos estados

Falta menos de um mês para 4ª edição do Timon Bikers. Prova tradicional no calendário do ciclismo, que reúne atletas de vários estados e vale pontos importantes para os atletas que brigam por titulo estadual no Piauí e Maranhão. No Piauí, a prova é valida pela 8ª etapa e no Maranhão corresponde a 6ª etapa. A disputa acontece no dia 1ª de setembro, em mais de 80km de percurso.

Entre os nomes fortes que confirmaram presença na prova está o mineiro Daniel Carneiro Zoia, atleta Audax/ Corinthians e que recentemente se sagrou bicampeão da Picos Pro Race uma das maiores provas de ciclismo do Nordeste. Além dele, o piauiense Francisco Égio é nome forte para brigar pelo titulo na prova que acontece no estado vizinho.



Foto: PIVA

Nos últimos anos, só aumenta o número de competidores, inclusive de outros estados; o Desafio chega à quarta edição consecutiva. Os diretores do evento estão bastante motivdos para fazerem um grande espetáculo, com uma prova de alto nível. E tem que ser, pois a prova ganhou sinal verde, mais uma vez, da Confederação Brasileira de Ciclismo - CBC e está classificada na classe XCM1, que rende maior pontuação.

"Assim atletas que pretendem ser campeões brasileiros por ranking, geralmente os de ponta, procuram participar mais das provas com maior pontuação e o evento somente cresce dessa maneira", afirma o diretor do TBA, Cleiton Silva.

A 4ª edição do Timon Bikers acontece no dia 1ª de setembro, na cidade de Timon (MA). A prova deve reunir mais de 100 ciclistas. A largada da prova será às 7 horas da manhã após vistorias. Serão distribuídos R$ 16 mil em prêmios, além de troféus para os campeões.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia