4 de Julho recebe o Piauí na Arena Ytacoatiara, de portões fechados

O único jogo pela 2ª rodada do Campeonato Piauiense acontece neste domingo (27) na cidade de Piripiri. O 4 de Julho recebe o Piauí, às 9h da manha, na Arena Ytacoatiara. A Piauí foi o único time derrotado na rodada de estreia e o 4 de Julho vem de um empate fora de casa contra um dos favoritos na competição – o Altos.



O time de Paolo Rossi fez uma boa partida de estreia, apesar do empate em 1x1. O técnico Colorado esteve em Teresina acompanhando a estreia do rival. Para a partida o time de Piripiri não tem baixas e por solicitação da própria diretoria a equipe prefere mandar seus jogos pela manhã, como forma de evitar as chuvas desse período.

O Piauí comando por Lucas Andrade entra em campo pressionado, após a derrota na estreia. O técnico usou a semana para mudanças e o time deve mudar a escalação para o segundo jogo. “Todas as mudanças foram forçadas, já que os atletas não suportaram o volume de jogo. Vale lembrar que nosso time não teve sequer 20 dias completo de pré-temporada e pagamos por isso”, disse Lucas.

Para esse jogo o Piauí não conta com o zagueiro Allan expulso e Shuamke pode assumir a posição ao lado de índio. O jogo entre 4 de Julho x Piauí acontece neste domingo (27), às 9h, na Arena Ytacoatiara, em Piripiri.





Partida sem publico

A Diretoria de Competições da FFP informou nesta sexta-feira (25) uma modificação na tabela original do Campeonato Piauiense 2019. A partida entre 4 de Julho e Piauí não terá presença de público. O motivo é a falde de laudos técnico, no caso referente ao Corpo de Bombeiros, da Arena Ytacoatiara, na cidade de Piripiri.

Por conta disso, o primeiro jogo em casa da equipe Colorada será o realizado com portões fechados, ou seja, sem venda de ingresso e presença do torcedor.

Biá BoakariPâmella Maranhão