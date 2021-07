4 de Julho mira liderança diante do Tocantinópolis neste sábado (19)

O time do 4 de Julho enfrenta o Tocantinópolis-TO neste sábado (19) pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro e mira a liderança do Grupo 2 da competição. Na Arena Colorada, em Piripiri, o time da casa quer repetir a atuação e o resultado de 2 a 0 que impôs ao Imperatriz-MA na rodada passada. O jogo acontece às 16h.

O time de Fernando Tonet, contudo, soma baixas no sistema de ataque. Kaká está fora do confronto devido uma lesão na coxa direita sofrida na partida passada. Já Ted Love, Dudu Beberibe e Esquerdinha deixaram a equipe após a disputa da Copa do Brasil . Tonet, por outro lado, aposta que a busca pela ponta da tabela será a grande motivação.

Foto: Reprodução / Treinadores do Brasil

Durante a semana, os trabalhos no 4 de Julho tiveram como foco a preparação física. O elenco passou por avaliação e agradou a comissão técnica. Para o confronto, a palavra de ordem é aproveitar o mando de campo e a intimidade com o “difícil” gramado do estádio local para dominar a partida.

O 4 de Julho vem de um empate sem gols fora de casa na estreia do Brasileirão contra o Juventude Samas-MA e de uma vitória de 2 a 0 na segunda rodada diante do Imperatriz. O Colorado soma quanto pontos e é o vice-líder do grupo, com dois pontos a menos que o líder Guarany de Sobral-CE.

O Tocantinópolis, por sua vez, soma apenas um ponto em dois jogos e ocupa a sétima posição. Na estreia, empatou em casa em 1 a 1 com o Moto Club-MA. Na segunda rodada foi goleado por 4 a 1 pelo Paragominas.

