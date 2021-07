4 de Julho enfrenta Palmas para manter posição no G4

Palmas e 4 de Julho se enfrentam neste sábado (26), às 16h, no estádio Nilton Santos, em Palmas, pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Segundo colocado do Grupo 2, o time piauiense tem como objetivo manter posicionamento na zona de classificação e se distanciar dos outros quatro clubes que ameaçam sua vaga na vice-liderança.

O colorado chega ao segundo confronto fora de casa na competição com cinco pontos, quatro atrás do líder Guarany de Sobral-CE. Sem perspectiva de alcançar a ponta da tabela, o técnico Fernando Tonet quer continuar com a invencibilidade e, de quebra, consolidar a briga direta pela classificação.

Foto: Silvio Vieira / Ascom

O 4 de Julho vem de um empate em 1 a 1 com o Tocantinópolis-TO, em casa. Dessa partida, Tonet herdou o desfalque do atacante Etinho, que sentiu a coxa direita e foi poupado. Por outro lado, o treinador tem a volta do volante Victor Recife, que foi liberado para resolver problemas pessoais no jogo passado.

Já o Palmas chega à quarta rodada com três derrotas na competição. Na estreia, perdeu por 3 a 2 para o Imperatriz-MA. Logo depois foi batido em casa por 2 a 1 pelo Juventude Samas-MA. Na última rodada, perdeu por 2 a 1 para o Guarany de Sobral. O Palmas é o último colocado do grupo e o único que ainda não pontuou.

