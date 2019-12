4 de Julho anuncia a contratação do técnico Emanoel Sacramento

Manoel Sacramento é o novo técnico do 4 de julho. O clube oficializou a contratação do treinador na tarde desta terça-feira (03). O carioca, de 51 anos, assinou contrato para comandar a equipe durante o Campeonato Piauiense 2020.



Manoel Sacramento. Foto: Reprodução O Gol.

A apresentação de Sacramento à imprensa será na próxima terça-feira (10), às 16h, ainda sem local devido às reformas na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. Junto com o novo treinador, a expectativa da diretoria colorada é apresentar parte do elenco para estadual.

“Chegamos a um consenso depois que o nosso diretor de futebol Edilson Moreira nos apresentou a possibilidade de acerto com Manoel. Depois analisamos o currículo dele e decidimos trazê-lo. Manoel vai chegar a Teresina na próxima terça-feira e já começa os trabalhos com parte do elenco Gilmar Bahia, Recife e Leandro Amorim. A gente está estudando a possibilidade de ele trazer 4 jogadores da sua confiança que estão no Rio de Janeiro”, disse Gilberto Sales, presidente do 4 de julho.

Essa é a primeira vez que Manoel Sacramento dirigirá um clube piauiense. A contratação faz parte da reformulação do time para temporada em 2020. O Colorado Piauiense inicia a pré-temporada no dia 16 de dezembro.

No início deste ano, Manuel comandou o Potiguar e participou ativamente das comissões técnicas do Bonsucesso e Tigres do Brasil. O treinador também tem passagens pelo Sampaio Correia-RJ, Bangu, Duque de Caxias, Boa Vista, Mesquita e Gonçalense.

O primeiro desafio do Colorado Piauiense no Campeonato Piauiense será diante do Piauí, às 16h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia