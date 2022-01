3ª rodada do Piauiense terá jogos em Oeiras, Parnaíba e Floriano neste final de semana

O Campeonato Piauiense está a todo vapor. Com a conclusão da 2ª rodada na quinta-feira (20), marcada pela primeira vitória do River-PI sobre Corisabbá por 3 a 0 em Teresina, seis clubes voltam a campo neste fim de semana em busca do título estadual.

O primeiro jogo da terceira rodada acontece às 16h no estádio Gerson Campos, em Oeiras. Nesse confronto, o Oeirense, quinto colocado na tabela com apenas um ponto, encara o sétimo Flamengo-PI, primeiro na zona de rebaixamento também com um ponto. A partida pode dar folego ou piorar a situação dos times na parte mais baixo da tabela.

Na sequência, às 17h, no estádio Mão Santa, no litoral do Piauí, o Parnahyba recebe o 4 de Julho, da cidade de Piripiri. O Tubarão é o último colado na tabela e precisa vencer para respirar na competição. Já o Colorado, que está na quarta posição com quatro pontos, pode assumir a ponta tabela caso o Corisabbá vença o Fluminense-PI, que tem seis pontos e é o atual líder.

No mesmo horário, olhos também estarão voltados para Corisabbá e Fluminense-PI que duelam no estádio Tiberão, em Floriano. Caso vença, o tricolor pode chegar a nove pontes e começará a se isolar dos adversários na tabela. Para o Cori, é uma chance de chegar ao G4, zona de classificação para semifinais.

O fechamento da terceira rodada só vai acontecer na próxima quarta-feira (26). River-PI e Altos-PI se enfrentam no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Ambos os times possuem quatro pontos, uma vitória e um empate.

Após o triunfo sobre o Corisabbá, o técnico Wallace Lemos agradeceu a dedicação do elenco nesse início de campeonato. “Nós temos um grupo de atletas bastante comprometidos, com o trabalho, com essa camisa, e não me canso de dizer que essa é uma camisa pesada. É uma responsabilidade muito grande e a gente vem ajustando esses meninos e eles vêm respondendo o que estamos pedindo. Temos muito a melhorar para que a gente pensa, que o River merece, mas a dedicação é o que está fazendo a diferença ao cumprir situações a nível tático e técnica juntamente com a parte física a gente tem conseguido bons resultados nesse início. Está cedo, mas estamos seguindo passo a passo”, disse.

O técnico do Altos, Evandro Guimarães, também fez uma avaliação sobre o início do piauiense e ressaltou a importância de contar com atletas como Manoel e Betinho.

“Primeiramente, são jogos difíceis. Eu falo isso pelo de fato de todas as equipes enfrentarem esse problema nesse momento, que é início de campeonato. No início, as equipes ainda estão ritmando e, esse ritmo, leva um tempinho, mas é natural que a nossa equipe dentro de casa evolua ainda mais. Precisamos melhorar em alguns aspecto, mas isso é jogo a jogo. Temos atletas que chegaram agora e estão se incorporando ao elenco. Foi o caso do Manoel, que entrou para ganhar ritmo. Betinho tem alta qualidade. Jogador de muito alto nível e com uma capacidade de finalização muito boa. Está bem, está forte, este está bem treinado”, ressalta.

