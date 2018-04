1ª etapa do Piauiense de Atletismo sub18 acontece neste fim de semana

A 1ª etapa do Campeonato Piauiense de Atletismo Sub18 acontece neste final de semana e deve ter pelo menos 150 atletas participando das provas, que serão realizadas no Setor de Esportes da UFPI. A competição abre o calendário da categoria de base e é de suma importância, pois através dela serão definidos os atletas que irão representar o Piauí no Campeonato Norte-Nordeste de Atletismo, que acontece nos dias 28 e 29 de abril, em Natal.

A categoria Sub18 do estado tem alguns dos principais nomes. Entre os destaques estão Letícia Lima, de 16 anos, que recentemente garantiu vaga no Gimnasyade – Mundial Escolar, que acontece nos dias 2 a 9 de maio, no Marrocos. “Estamos preparando a Letícia para quatro competições internacionais e tudo passa por essa competição estadual é um processo, então ela precisa competir bem também o Piauiense”, disse o técnico Antônio Nilson.



Entre os destaques da categoria Sub 18 está Letícia Lima (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Franciele, de 17 anos, também é um nome forte do estado tanto na prova dos 100m, como no salto em distância. Algumas equipes irão participar da competição com uma grande quantidade de atletas, por exemplo, da Amcosaj, que treina no Parque Lagoas do Norte.

“Eles (atletas) pausaram um pouco dos treinos por conta da Semana Santa, mas retornamos bem e estamos com a expectativa de termos bons tempos e outros que treinam as provas de metragem também se saiam bem, pois é um primeiro passo na temporada”, conta Sebastião técnico da Amcosaj.

O Campeonato Piauiense de atletismo Sub18 acontece neste sábado e domingo na pista de atletismo do setor de esportes da UFPI. A competição irá formar a delegação que vai representar o Piauí no Norte-Nordeste da categoria. O Piauí é o atual campeão da competição sub18 e esse ano alguns atletas brigam por índice no Sul-Americano de Atletismo.a

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia