“Vou voltar mais forte”, diz Buda após derrota no Future FC

O piauiense Luís Felipe Buda entrou no octógono no último sábado (24) para disputa do cinturão na categoria leve (-62kg) no Future FC. Buda saiu derrotado para o Gaúcho Nilton Gavião por nocaute, aos três minutos do primeiro round. Além de amargar a derrota, Buda perdeu uma invencibilidade que perdurava por 10 lutas. Atualmente, o currículo do lutador tem 14 vitórias e seis derrotas.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Segundo o piauiense, a oportunidade de voltar a vencer pode acontecer ainda esse ano na próxima edição do Future FC. “Eu quero agradecer a todos por cada mensagem de apoio que me mandaram. Eu estou bem, infelizmente na luta o dia foi dele, esporte é assim mesmo. Já estou devidamente examinado e pronto para recomeçar meus treinos. Os organizadores do evento falaram comigo e disseram que vão me dar outra chance, então é seguir me preparando”, disse Luís Felipe Buda.

Aos 25 anos, Buda é atualmente um dos principais nomes do estado dentro do MMA e vivia até então uma temporada 2018 e 2019 marcada por vitórias. O adversário que o derrotou, tem 31 anos, e faz parte do card do evento alguns meses.

O lutador segue em São Paulo mais alguns dias. Esse foi a terceira luta do Piauiense na temporada 2019 e totaliza duas vitorias e uma derrota. “Foco nos treinos, pois vou voltar

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia