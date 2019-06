“Vencer e crer”: elenco do Altos resume rodada decisiva na Série D

A equipe do Altos chega viva na 6ª e última rodada do Campeonato Brasileiro Série D, mas sem depender somente de suas forças. A equipe comandada por Leandro Campos enfrenta o Maranhão, no domingo (9), às 18h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O Jacaré precisa vencer seu jogo para chegar aos nove pontos e torcer por uma vitória do Atlético Cearense ou pelo menos um empate entre Central de Caruaru x Atlético.



A derrota por 1 a 0 contra o Atlético deixou o time em situação complicada precisando fazer contas para poder se classificar. “Essa é pior parte, mas precisamos continuar acreditando. Mas é isso, precisamos levantar a cabeça, trabalhar e tentar essa classificação fazendo nossa parte que é vencer”, disse goleiro Camilo.



Foto: Jailson Soares/O Dia

Esse ano a competição chega nessa reta final com muitos times com pontuação parelha ou chances de se classificar caso vença seus confrontos. “Está difícil e nós precisamos ser bem realistas, mas a nossa esperança ainda existe. Então, enquanto houver esperança vamos aspirar”, disse Leandro Campos.

Na Série D, o Altos tem em cinco jogos, duas vitórias e três derrotas. O Jacaré precisa vencer sua partida para poder chegar aos nove pontos e brigar para entrar nas vagas dos 15 melhores segundos colocados. Na primeira fase do Brasileiro, 68 equipes brigam por classificação e apenas 32 avançam. Todos os líderes (17 equipes) e os 15 melhores segundos colocados. O jogo entre Altos x Maranhão acontece neste domingo (9), às 18h, no Lindolfo Monteiro, em Teresina. O árbitro da partida será Ricarle Batista, da Bahia.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia