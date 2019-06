'Só nos resta torcer', diz Leandro Campos sobre classificação

O Altos foi até Fortaleza enfrentar a equipe do Atlético Cearense no sábado (1) e saiu de campo com uma derrota por 1 a 0, gol de cabeça, do camisa 10 Zizu. Com o resultado, o Jacaré chega para última rodada do Brasileiro Série D com remotas chances de classificação, pois além da obrigação de vencer o eliminado Maranhão, depende de outros resultados. O sexto e último jogo da primeira fase acontece no próximo domingo (6), às 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



“Só nos resta torcer. Está difícil nos nós classificarmos, está bem difícil, mas enquanto houver esperanças vamos acreditar. Agora é esperar por essa ultima rodada em que pegamos o Maranhão em casa e torcer por uma vitória do Atlético Cearense na casa do Central”, declarou o técnico Leandro Campos.



O Altos foi até Fortaleza enfrentar o Atlético - Foto: Luís Júnior

Com a derrota do Central diante o Maranhão na noite de ontem (2), em São Luís, o Altos ainda tem chances de classificação. Precisa golear o próprio Maranhão e torcer por um novo tropeço do Central diante o Atlético Cearense.

“Contamos com a sorte e agora tentar fazer nossa parte continuar secando o nosso principal rival pelo segundo lugar no grupo que é o Central”, afirmou o goleiro Camilo.

Em cinco jogos, o Alviverde tem duas vitórias e três derrotas. Apenas seis pontos somados é no máximo chega aos nove pontos, fora o saldo de gols sofridos que está cinco negativo. O elenco do Altos folgou neste domingo (2) e se reapresenta hoje (3) na parte da tarde com treino no estádio Felipão, em Altos. O jogo contra o Maranhão acontece no próximo domingo (6), em Teresina.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia