“Sabor de derrota”, avalia técnico do Altos sobre empate na estreia da Copa do Nordeste

O empate do Altos na estreia daCopa do Nordeste, em 1 a 1 contra o Atlético-BA, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no fim de semana, teve sabor de derrota, segundo análise do técnicoEvandro Guimarães.



O time da casa poderia ter saído de campo com o resultado positivo pelas oportunidades que criou ao logo da partida, mas viu um pênalti polêmico na segunda etapa deixar tudo igual. Apesar de ter classificado como “pênalti do nada”, Evandro elogiou a evolução do time.

Foto: Instagram/Altos

“Em relação à atuação, melhoramos. É normal que a nossa equipe tenha um pouco mais de evolução, um pouco mais ritmo. Foi uma atuação boa, mas a gente sai com o sabor de derrota. Estávamos vencendo, mas depois o árbitro entendeu que foi pênalti, em uma jogada tão normal dentro da área, não teve um empurrão, trombar, bater. Não teve mão, puxão, mas só vocês com a imagem para esclarecer mais o lance porque a gente fala no calor da emoção”, conta.

Ele ressaltou ainda a importância de manter o equilíbrio e cocentração do time mesmo nas adversidades. O sobre o pênalti ele afirmou:

“Chateia né? Você marca um pênalti do nada porque até a equipe se assustou pensando que era falta. O arbitro está ali para tomar as decisões dele, pode errar também. O que não podemos deixar é que esses erros atrapalhem o nosso equilíbrio e concentração. Não podemos julgar o trabalho de uma pessoa que está ali e tenta fazer o melhor”.

Com Danilo Bala, Dico, Manoel Betinho na formação ofensiva, o treinador elogiou mesmo tento amargado o empate aos 24 minutos do segundo tempo.

“Não gosto de falar individualmente. O Bala é um baita jogador, estamos recuperando esse atleta. Ele cria possibilidade de jogo. Falar da equipe, teve uma produtividade melhor porque os movimentos vão ficando automáticos, saindo do mecânico, já domina dentro do jogo. Daqui para frente, vamos fazer isso, melhorar nosso ritmo de saída, trocar mais passes, finalizar mais. Vamos melhorar, evoluir e termos que ter paciência”, informou à imprensa.

Próximos jogos

Pela Copa do Nordeste, o Altos volta a campo no próximo dia 30 de janeiro, fora de casa, contra o Sampaio Correia. A partida acontece às 18h, no estádio Castelão de São Luís. Já pelo o Campeonato Piauiense, o Jacaré encara o River-PI nesta quarta-feira (26), às 20h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

