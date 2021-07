“Mães da Favela”: CUFA e FFP realizam distribuição gratuita de alimentos em Teresina

A Central Única das Favelas (CUFA) e a Federação de Futebol do Piauí (FFP) realizam, às 10h do próximo domingo (27), na sede da FFP, a distribuição gratuita de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha “Mães da Favela Futebol Clube” teve início na última segunda-feira (21) e segue até o domingo (27), quando será realizada a entrega das doações às instituições beneficiadas pelo projeto.

As entidades que irão receber as cestas doadas foram escolhidas pela FFP. São elas: a Associação de Garantia ao Atleta Profissionais (AGAPI), Instituto de Futebol do Piauí (IFPI) e a Frente Nacional Antirracista.

Sobre o Projeto

O projeto Mães da Favela Futebol Clube é uma campanha nacional promovida pela Central Única das Favelas (CUFA) que visa arrecadar e distribuir alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade de todo o Brasil. Para a realização do projeto, a CUFA uniu forças com a Comunidade Door e a Frente Nacional Antirracista. Além disso, parcerias foram fechadas com clubes de futebol de todos os estados e de todas as divisões. A expectativa é que sejam arrecadadas 12 mil toneladas de doações em todo o país, o equivalente a 100 milhões de reais.

