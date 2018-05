“Crescemos no momento certo”, diz Marconi sobre grupo do Altos na Série D

A equipe do Altos se reapre­sentou às atividades na tarde terça (29) visando o primei­ro jogo contra o Nacional, de Manaus, que acontece neste domingo (3), às 15h45min, no estádio Felipão, pela Série D do Brasileiro. O Jacaré encara o time do Amazonas em dois jo­gos na briga por uma vaga nas oitavas de final, o segundo jogo é na casa do adversário, em Ma­naus, no dia 10 de junho.

O Jacaré evoluiu em cam­po após a chegada do técnico Oliveira Canindé, com duas vitorias e um empate. O vo­lante Marconi fala sobre a boa vitória sobre o Sparta (TO) no domingo (27). “O time se comportou bem, a gente imprimiu um bom ritmo em cima do adversário e estamos fazendo isso desde o jogo con­tra o Assú e eu acho que 3 a 1 ficou até pouco pelo volume de jogo que a gente teve”, disse Marconi.

Marconi ainda acrescenta que o elenco do Altos sabe lidar bem com pressão e no momen­to certo cresceu na competição, já que agora o campeonato será no formato de mata mata e a margem precisa ser reduzida ao máximo.



Marconi acredita que o elenco do Altos sabe lidar com a pressão (Foto: Arquivo O Dia)



“Desde o Estadual a gente parece que espera ficar no limi­te para conseguir os resultados e dessa vez não foi diferente, pois a gente tinha que ganhar os jogos para garantir por com­pleto a nossa classificação e graças a Deus deu certo e ago­ra a equipe chega muito forte nesse mata mata, crescemos no momento certo quando não se pode mais errar e agora é traba­lhar firme e forte para fazer um grande jogo”, frisou o volante.

Essa semana, o técnico Oli­veira Canindé terá algumas dores de cabeça para resolver. O time não conta com o vo­lante Dos Santos, que cumpre suspensão automática e existe preocupação com o zaguei­ro Everton e também o meia Roger Gaúcho, que saíram de campo lesionados e ainda tem Bruno Henrique no departa­mento médico. Em compen­sação, o meia Carlos Magno e o atacante Tavares são opções. O primeiro jogo entre Altos e Nacional (AM) acontece no domingo (3), às 15h45min, no Felipão.

Pâmella Maranhão - Jornal O Dia