Convite I



Agradeço a empresária Silvia Meneses para inauguração da Barbershop (cabelo, barba e bigode) hoje, às 19hs, no Teresina Shopping- Loja 274.

Convite II

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Piauí- Apcef-Pi nos convidando para participar do aniversário da mesma de 59 anos, sábado próximo, às 22hs. A Banda Top Gun e a cantora Eliane animarão o evento.

Convite III

Obrigado a Academia Piauiense de Letras, através do presidente Nelson Nery Costa e a escritora Lisete Napoleão, pelo convite para o Lançamento das Obras da Coleção Centenário: Roteiro do Maranhão ao Goiás pela Capitania do Piauí, de João Pereira Caldas / Descrição dos Rios Parnaíba e Gurupu, de Gustavo Dodi / A Vela e o Tempral, de Alvina Gameiro / Sonetos Infamez, de Dário P. Castro e Coisas do Amor, de Lisete Napoleão Medeiros. Dia 28 deste mês, às 10hs na Sede da Academia Piauiense de Letras.



Taty Girl fez um mega show no aniversário da cidade de União, segunda-feira. Na foto com o esposo Berg Pedrosa





Deputado federal Atila Lira é o mais novo filiado do Progressistas, sua filiação acontecerá dia 23 do mês em que estamos no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí.

Novo Partido



Passeio

Empresário Segisnando Alencar e uma turma de amigos recentemente estiveram no estado do Amazonas, participando de pescaria no rio Jurema.



Antecipamos os nossos parabéns para minha madrinha profissional Elvira Raulino, que no próximo sábado completará mais um ano de vida. Desejo saúde e vida longa.

Festejo

Tem início amanhã e prossegue até o dia 29 de setembro o festejo do glorioso São Miguel Arcanjo na cidade de Miguel Alves.

Leitor

O querido Monsenhor Tony Batista (Pároco da Igreja de Fátima) é leitor de nossa coluna. A confirmação parte do mesmo em conversa com este jornalista e colunista social amigo de vocês.



Secretário de Governo da Prefeitura de União, Sérgio Gonçalves Motta, e o cantor Toca do Vale, durante a festa de aniversário da referida cidade

Formatura

Essa semana a turma de Direito: Francisca Juliana Castelo Branco Evaristo de Paiva e a turma de Enfermagem “ Francisco Honeidy de Carvalho Azevedo” do Centro Universitário Santo Agostinho participam das solenidades de formatura. Desejamos sucessos a todos os formandos.

Outlet Paraíba

Professor Marcone Martins (secretário de educação de União) e sua Erica curtiram juntos a festa que comemorou os 166 anos de União, na última segunda-feira.