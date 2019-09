Confira os destaques da coluna Classe A de hoje

A empresária Silvia Meneses está em contagem regressiva para a inauguração do seu novo espaço dedicado à beleza do homem, localizado em um shopping da Capital.

Inscrição

Ainda não fez a inscrição ou submeteu seu trabalho no Congresso Brasileiro Ciência e Sociedade? Não precisa se preocupar, pois o prazo de submissão está prorrogado até dia 13 de setembro (sexta-feira próxima).Para mais informações sobre a programação acesse: www.unifsa.com.br

Faleceu

A tabeliã do Cartório Único de União, Maria Delina Pinheiro do Nascimento, no último dia 04 de setembro na cidade de União. Que Deus, Nossa Senhora e Jesus lhe acolha em seu reino.



Badalado blogueiro Flávio Suarez, que amanhã pilota festa chique em torno do seu aniversário. Na foto, com amiga Lorena Simpson.

Revista

Obrigado a confreira Lucienne Sampaio (aqui do Jornal O Dia) pelo exemplar da sua revista Lucienne a mim enviada. Top de linha!

São Miguel Arcanjo

A cidade de Miguel Alves já nos preparativos para o festejo do glorioso São Miguel Arcanjo, que terá inicio na próxima semana, dia 19, com procissão com a imagem do santo padroeiro daquela city.



Dr. Jaylo Sotero (cirurgião dentista) esteve em São Paulo participando de Congresso de Implante e Estética Dental da América Latina.

Sorteio

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresina realizará na próxima sexta-feira, 13, às 11h, na sede da entidade, o sorteio dos prêmios da campanha Liquida Teresina 2019. Serão sorteados dois carros 0km e duas motos para os consumidores. Os vendedores, que realizaram as compras dos ganhadores, serão contemplados com um vale compras de R$ 1.000,00. O momento contará com um show da cantora Lilly Araújo.

Festa no AP

Badalado blogueiro Flávio Suarez, amanhã a noite, reúne em sua house um grupo seleto de amigos para festejar seu aniversário. Além de muita gente fina, terá boa música com djs e drinks. Mercy pelo convite!



Desejo toda felicidade do mundo ao amigo advogado Marcílio Costa Soares, ilustre aniversariante de hoje.

Evento de Filiação

O presidente estadual do PSL, vereador Luis André, convida a todos que interessar para o evento de filiação que irá acontecer no sábado (14) com a seguinte programação: 8h30 - credenciamento/ 9h - abertura com os presidentes / 9h30 - A importância do marketing pessoal e profissional na era digital / 10h - Legislação eleitoral e novas regras para 2020 / 10h45 - Momento de filiações /11h45 - Homenagem ao capitão Anderson /12h - A inserção do jovem na política e 13h - Coquetel.



Inauguração

A diretoria do Iate Clube de Teresina, anunciando para o dia 29 de setembro, ao meio dia, a inauguração do novo espaço multiuso Adelmar de Barros Villa que terá música ao vivo da Banda 100% Só Pra Sambar e Chopp da Ramber.



Cirurgião dentista, periodontista, clínico implanto dentista Dr. Francisco Gomes Leal na próxima sexta-feira marcará no calendário. Enviamos antecipadamente nossos parabéns com votos de sucessos, saúde, paz e vida longa.

Programação

Já saiu a programação do aniversário de União, que no próximo dia 17 do mês em que estamos completará 166 anos de emancipação política. Culto evangélico, missa em ação de graças, inauguração de obras e shows musicais com Toca do Vale (Aí Meu Deus) e Taty Girl (Pra cima Minino) constam na programação.