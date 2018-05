Zumbilândia 2: Roteirista planeja lançamento de sequência para 2019

Lembra daquela continuação de Zumbilândia que parecia ter sido esquecida no churrasco? Parece que vai rolar mesmo!

Durante entrevista para o portal Vulture, o roteirista Paul Wernick contou novidades sobre a sequência, que pretende ser lançada numa data especial: "Estamos chegando perto do 10º aniversário de Zumbilândia, que saiu em outubro de 2009. Nós não sabemos qual é o melhor presente possível para isso, mas esperamos que seja Zumbilândia 2... O plano é começar a gravar no início do ano que vem, para estrear em outubro de 2019. Com o elenco original! Os fãs ansiosos por uma continuação terão seus desejos atendidos em breve."

Foto: Divulgação/Sony Pictures



No ano passado,o retorno do diretor Ruben Fleischer foi garantido, ao lado dos roteiristas Rhett Reese e Wernick. Só faltava mesmo fechar contrato com Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin e Emma Stone, mas nenhuma declaração oficial surgiu desde então. Será que essa galera realmente vai se reunir? Um bom incentivo pode ser a popularidade de tal projeto, pois Zumbilândia arrecadou mais de US$100 milhões mundialmente.

Enquanto isso, Jesse Eisenberg segue no Universo Estendido da DC, Emma Stone está no elenco da série Maniac e Woody Harrelson chega aos cinemas em junho com Han Solo: Uma História Star Wars.

