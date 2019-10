Conhecida como Bonnie da série "Big Little Lies", a atriz e cantora americana Zoe Kravitz, 30, acaba de ser escolhida a nova intérprete da personagem Mulher-Gato no filme "Batman". Ela vai encarar o papel na estreia do longa, marcada para junho de 2021.

As informações são do site THR. Segundo a publicação, o diretor Matt Reeves programa iniciar as gravações até janeiro do ano que vem. O filme do Batman será a estreia de Robert Pattinson no papel do homem-morcego.





Zoe Kravitz é escolhida como a nova Mulher-Gato do filme 'Batman. Instagram

Kravitz também já marcou presença em longas como "Mad Max: Estrada da Fúria", "Animais Fantásticos e Onde Encontrá-los", "Rough Night" e "Homem-Aranha: No Verso da Aranha". A atriz também dublou o papel de Mulher-Gato na animação LEGO "Batman - o Filme".

O papel de Mulher-Gato é um dos mais importantes da franquia, já que ela é a antagonista do personagem principal e por quem ele desperta uma sentimento. Na história do cinema, já interpretaram o papel nomes como Lee Meriwether, em 1966, Michelle Pfeiffer em Batman: O Retorno (1992) e Anne Hathaway no longa-metragem de (2012).

Folhapress