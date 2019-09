Zilu e filho discutem sobre ação judicial contra Zezé de Camargo

Após Zilu Godoi , 61, se posicionar sobre o apoio que seus filhos ao pai, Zezé Di Camargo , 57, sobre a nova ação judicial que ela promove contra ele, Igor, seu filho rebateu a postura da mãe em expor o assunto familiar na web e disse estar decepcionado com ela.

"Aiai mãe, você sabe muito bem a realidade financeira de tudo. Seu advogado transformou isso em um circo para ganhar mídia. Quem colocou a gente no meio disso foi você que disse que foi coagida pelos filhos e continua acusando a gente, agora de tomar partido. Só me resta decepção", escreveu Igor, que é irmão de Wanessa e Camilla.

Comentando e interagindo com os internautas que começaram a participar de toda a confusão, Igor ainda disse que a mãe tem chamado seu pai de dissimulado, coisa que ele não é, na opinião do jovem. "Chamando meu pai de dissimulado, coisa que ele nunca foi com o patrimônio", completou.

A empresário escreveu no desabafo que publicou em todas as suas redes sociais que seus filhos jamais poderiam ter apoiado o pai nesta briga judicial, expondo sua tristeza e inconformidade com toda a situação.



Após Zilu Godoi, 61, se posicionar sobre o apoio que seus filhos ao pai, Zezé Di Camargo. Instagram



"Não posso deixar de expor minha profunda tristeza e inconformismo, de saber que meus filhos tomaram o partido do pai sobre uma discussão puramente patrimonial, que eles não têm domínio, na verdade nenhuma noção do que eu e Zezé tínhamos de patrimônio quando nos divorciamos, só sabem o que ouviram o pai dizer", afirmou ela.

"Jamais eles poderiam ter feito isso comigo. Felizmente o amor que tenho pelos meus filhos é incondicional. Eu só quero justiça, nada mais", complementou.

Zilu cobra na Justiça uma revisão do acordo do divórcio. Em comunicado, divulgado na semana passada pelo colunista Leo Dias, do UOL, os filhos do ex-casal dizem que Zilu nunca sofreu qualquer tipo de "pressão, ameaça, coação" para assinar o documento de partilha de bens e da pensão alimentícia.

Também afirmam que Zezé "não inventou nada sobre estar endividado". "Tudo foi apresentado e assinado com o devido consentimento de ambos. Por fim, cabe esclarecer que nos colocamos à disposição para dar essa declaração em juízo."

Folhapress