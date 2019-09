Zeca Pagodinho está lançando um novo disco "Mais Feliz". O trabalho chegou às lojas e às plataformas digitais, nesta terça-feira (17). São 11 músicas totalmente inéditas e três que são inéditas na sua voz.

Ele diz que procura se sentir feliz. "Estou com 60 anos. Diziam que eu não durava 30", ri, numa alusão à intensa boemia que praticou na juventude.

Comemora ter dois netos, frutos de Eduardo e Eliza, os mais velhos de seus quatro filhos. Está na expectativa de Louis lhe dar mais um. "O moleque demora. Ainda vai casar para ter um filho. Por que não faz ao contrário? Quer ser diferente da família."

O cantor parecia realmente feliz durante entrevista à reportagem, no Bar do Zeca, que ele abriu há um ano na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

"Este aqui é o segundo Zeca. Depois das 18h é outro. Aproveita!", alertou. O primeiro Zeca é o da manhã, que nem sempre se lembra do que o terceiro Zeca fez na véspera.



Na introdução de "Na Cara da Sociedade", de Serginho Meriti e Claudemir, ele pede paz "no mundo, no Brasil e, principalmente, no Rio de Janeiro". Sua cidade é hoje sua infelicidade.

Zeca encomendou a Serginho Meriti, de "Deixa a Vida me Levar", um samba que expressasse suas preocupações.

A letra diz: "É a bala perdida, é a guerra, o caos/ É a ignorância dos votos nos bons homens maus". Apesar deste verso, não quer mais falar de política. "Não entendo e não acredito em ninguém."

Mas o cantor acredita no futuro. "Tem que melhorar, não tem como piorar."

É como diz a letra de "O Sol Nascerá", clássico de Cartola e Elton Medeiros que Zeca gravou com Teresa Cristina para a abertura da novela "Bom Sucesso", da TV Globo: "Finda a tempestade, o sol nascerá".

Elton, que morreu em 4 de setembro, foi uma das perdas recentes. Nos últimos dois anos também se foram Almir Guineto, Wilson das Neves, Luiz Melodia, Barbeirinho, Luiz Grande, Wilson Moreira, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, além de Paulinho Galeto, por muito tempo cavaquinista de sua banda.

É o primeiro disco de Zeca sem Arlindo Cruz por perto. Em março de 2017, ele sofreu um AVC hemorrágico, do qual ainda está se recuperando. Zeca acompanha tudo, mas optou por não vê-lo.



"Prefiro guardar a lembrança que eu tenho. Acho que não vou me sentir bem, ele também não. Ele vai se emocionar", explica. Mas o CD é dedicado a Arlindo. No encarte há uma dedicatória manuscrita. E no repertório há "Nuvens Brancas de Paz", homenagem dos dois amigos e de Marcelinho Moreira à Portela.

A faixa-título já tinha sido gravada por um dos autores, Toninho Geraes (o outro é Paulinho Rezende). A letra é uma declaração de paixão. "O nosso amor é 'Kama Sutra', é juventude."

A última faixa é "Apelo", de Baden Powell e Vinicius de Moraes, com apenas Yamandu Costa (violão de sete cordas) e Hamilton de Holanda (bandolim) no acompanhamento.

A canção era ouvida por Zeca nas casas de sua família, no Irajá e em Del Castilho, no subúrbio carioca.

"Era iê-iê-iê na sala e seresta no quintal. E sempre teve samba", recorda. "A vida me botou nesse caminho [da música]: 'vai por aqui'."

O novo CD tem marcas de outros tempos de Zeca, a começar pela direção musical de Rildo Hora e pelos instrumentistas, com Paulão 7 Cordas à frente.

E há compositores frequentes. Para citar apenas alguns: a dupla Monarco/Mauro Diniz, pai e filho, em "Peregrinação"; Nelson Rufino em "Permanência"; e Marcos Diniz (com Rosania Alves) na divertida "O Carro do Ovo".

Mas há surpresas, como um forró do portelense Serginho Procópio (com seu irmão César Procópio e seu sobrinho Fernando Procópio) e uma letra sofrida como Zeca não fazia havia muito tempo: "Enquanto Deus me Proteja", primeira parceria com Moacyr Luz, que diz ter feito melodia "emocionada".

Estreantes no time são Rafael Delgado, de 39 anos, e o experiente Ronaldo Barcellos, autores de "Quem Casa Quer Casa". Em seu sítio em Xerém, na Baixada Fluminense, Zeca ouviu Delgado cantar e se entusiasmou com as citações a bairros que ele percorreu muito, como Marechal Hermes e Vigário Geral.

"Era um caldeirão naquele dia em Xerém, cheio de feras. Mas tomei coragem e mostrei. Ser gravado pelo Zeca é o sonho de qualquer sambista", festeja Delgado.