Zeca Pagodinho desmente boato sobre morte

Um boato de que Zeca Pagodinho , 60, teria morrido, surgiu e logo se espalhou pela internet na tarde desta quinta-feira (22). Chateado com as notícias falsas, o próprio músico fez questão de vir a público para desmentir a notícia.

"Tem gente contando mentiras e espalhando pela internet, mas a verdade é uma só: Zeca Pagodinho está mais vivo do que nunca. Mais vivo e cada vez mais feliz!", publicou o músico, em vídeo.

Ele também criticou quem não tem mais nada o que fazer: "Ficam inventando história com nome dos outros, poderia estar trabalhando, fazendo música. Estou bem vivo".



Foto:Reprodução/Instagram

Em junho, Zeca deu entrada no Hospital Copa Star no Rio de Janeiro, onde permaneceu internado para um procedimento cirúrgico. Segundo a assessoria do cantor, Pagodinho sofreu de uma obstrução nasal crônica de longa data, que estava sendo acompanhado pelo seu médico. Mas ele se recuperou.

O cantor aproveitou para divulgar uma novidade. No mês que vem, mais precisamente no dia 17, ele vai lançar um novo disco nas lojas e nos aplicativos, de nome "Mais Feliz".

Folhapress