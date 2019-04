Zac Efron lança canal no YouTube para exibir desafios

Zac Efron, 31, deu início ao seu mais novo projeto pessoal. O ator, famoso por filmes como "High School Musical" e "Vizinhos", lançou um canal no YouTube para compartilhar vídeos que refletem suas aventuras pelo mundo e o seu dia a dia.



O primeiro vídeo publicado, contendo 11 minutos, mostra Efron e seu irmão, Dylan, se desafiando em atividades esportivas como flyboarding, após passarem 96 horas em um deserto.

O vídeo leva o nome de "Off The Grid" ("Fora do Radar", em tradução livre), que também será uma série sobre as aventuras de viagens do Efron. Além disso, o canal terá um programa de exercícios e de entrevistas chamado "Gym Time".

Antes do vídeo ir ao ar, Efron publicou no Twitter um convite para que os fãs assistissem à novidade. "Meu novo canal no YouTube está vivo! Venha se juntar a mim às 9h da manhã". Ele ainda disse que estaria respondendo às perguntas dos fãs pelas redes.

O ator promete liberar vídeos novos todos os sábados, trazendo não apenas esportes, mas assuntos variados de sua rotina e vida. Até então, Efron já conta com mais de 210 mil inscritos em seu canal.

Folhapress