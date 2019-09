Xuxa vira alvo de polêmica ao comentar sobre volta do PT em 2022

Xuxa Meneghel , 56, entrou em uma polêmica nas redes sociais apos um comentário sobre o Partido dos Trabalhadores (PT).



A frase 'Deus nos livre' em referência a uma possível volta do partido nas eleições de 2022 a fez ser alvo de elogios e de ofensas.

Tudo começou em uma postagem do jornalista Leo Dias que repercutia a fala da repórter Titi Müller, 32, durante um festival, ao vivo, no Multishow. Titi brincou com a música "Vai Dar PT", de Léo Santana, após show no Festival Festeja, que passou por Fortaleza e Belo Horizonte nos últimos dias. Na fala, Titi disse que seria uma profecia para 2022. "Vai dar PT. Maravilhoso".



Xuxa Meneghel fala sobre volta do PT em 2022. Reprodução





Ao comentar a frase, Xuxa escreveu: "Deus nos livre e guarde". Rapidamente uma enxurrada de comentários abaixo da frase tornava Xuxa um alvo. Uma parte era de elogios pelo posicionamento político, e a outra mostrava raiva.

"Maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Concordo com você, minha rainha", disse outra. "Rainha sábia", opinou um outro seguidor.

Porém, houve quem pensasse diferente e que usasse de palavras mais pesadas para criticar a visão de Xuxa. "Eu te amo, mas de boa, sai dessa bolha que você vive e vem conhecer o mundo real, onde as pessoas não têm nem o que comer", escreveu uma seguidora. "Eu queria entender a mentalidade da elite desse país", publicou outro. "Deus nos livre de você", falou um terceiro.





Folhapress