Xuxa publica foto na privada para responder críticas

As imagens fazem parte de uma edição especial sobre a apresentadora e modelo e, entre elas, há uma foto em que ela aparece parcialmente nua na cama com o namorado Junno.



"... vamos ser menos hipócritas, eu to cagando pra quem acha que eu to velha pra fotografar com o homem que me faz feliz, eu ja tirei fotos com ou sem roupa na minha vida , vcs estão falando de uma EX modelo, exposição???", escreveu Xuxa.

As críticas acabaram rendendo mais cliques à apresentadora, já que muitos foram conferir a foto depois de que parte dos internautas achou a imagem desrespeitosa.

"Vi no insta da Xuxa ela comentando das pessoas criticando a foto e vim ver para saber se realmente era uma foto ruim. Mas gente não tem nada demais. Não vejo o que criticar. Foto assim tem aos montes na internet. Pq ela não pode se ela quiser? Vão tomar conta da vida de vcs", escreveu uma internauta.

Comentários semelhantes foram publicados na sequência. Junno brincou com a foto em que Xuxa está no banheiro e mandou o recado: "Linda até cagando!"

Folhapress