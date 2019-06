Xuxa Meneghel posa na cama com Junno Andrade

Xuxa Meneghel compartilhou uma foto na cama com Junno Andrade em seu Instagram nesta quarta-feira (12) e aproveitou a publicação para se declarar ao amado no Dia dos Namorados.

“Esse sorriso… Esse cheiro… Esse gosto… Esse corpo… Esse beijo… Esse amor que me preenche como mulher. Te amar é pouco. GRATIDÃO por estar na minha vida. Meu eterno namorado, amante. Junno Andrade”, escreveu.



Foto: Reprodução/Instagram

O casal recebeu diversos elogios dos fãs. “Todo amor desse mundo pra vocês”, comentou uma. “Casalzão maravilhoso que inspira a gente”, disse outra. “Sorriso de um homem amado, beijo de uma mulher apaixonada”, acrescentou mais uma.

Junno também fez uma declaração para a apresentadora ao publicar uma foto dos dois juntos. “Minha namorada, amada… Minha mulher, esposa, companheira, amiga, amante… Dona do abraço que me afaga, me acolhe, me nina… Do beijo que me faz voar, flutuar, querer… Dona do corpo que me traz o fogo, o desejo… A fantasia… O calor… O arrepio… Você que já foi meu sonho de moço…. Hoje é meu melhor presente… A recompensa de quem ama… Minha melhor saudade, melhor companhia… Meu pensamento mais gostoso… Você que a todo instante me faz querer mais o amanhã… E que esteja distante… Pra que eu tenha muito mais tempo ao seu lado. Feliz esse dia que comemoro toda hora, quando acordo, quando durmo… Feliz dia dos namorados… Dizer que te amo é redundância… Melhor dizer que estou aqui… Pra você… Pra SEMPRE!”, escreveu ele.





Foto: Reprodução/Instagram





Recentemente, os dois posaram nus e abraçados em ensaio fotográfico para a revista WOW. "Eu acredito em novos tempos, os tempos de agora! Aquele que começa hoje, e que o passado, ignora! Há momentos na vida em que tudo se encaixa. Tudo tem cor... Tudo tem graça... O destino traz o que o tempo disfarça. O meu sonho distante.... Maria da Graça... Maria é música, é sagrada é segredo… Graça é alegria, magia… Desejo! Eis o "X" da questão.... Tudo isso junto te faz meu amor, minha paixão!”, disse Xuxa na ocasião.

