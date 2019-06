Xuxa diz ter medo de fazer procedimentos estéticos

Sócia da maior rede de depilação a laser do mundo, a Espaçolaser, a apresentadora do Dancing Brasil (Record) Xuxa Meneghel, 56, esteve no shopping Morumbi, em São Paulo, nesta terça-feira (25) para o lançamento do novo conceito da marca.

Aos 56 anos, a rainha dos baixinhos afirma que nunca fez procedimentos estéticos invasivos e que tem medo de perder a expressão do rosto.

"Eu faço muita careta, sou muito expressiva. Já tentei trocar os seios e meu corpo rejeitou", disse. Um dos poucos procedimentos que admitiu fazer, oferecido pela Espaçolaser, é a máquina que estimula colágeno.

"Tem coisas que eu olho no espelho e não gosto. Essa porcaria do colágeno que vai embora e não volta mais. Deveria ter na loja para a gente comprar. A máquina estimula, mas nunca volta a ser a mesma coisa", desabafa.

Para Xuxa, a construção da autoestima tem muito a ver com cercar-se de pessoas que a amam e aceitam.

"Tem momentos que eu acordo com a cara toda inchada, mas acho que de tanto ouvir o Junno falar que gosta de mim do jeito que eu sou, acabo acreditando", diz Xuxa, em referência ao seu namorado, Junno Andrade, com quem está desde 2012. "É libertador se cercar de pessoas que gostam da gente como a gente é", complementa

E por falar em Junno, o namorado de Xuxa também é cliente da clínica de depilação. "Ele é depiladinho, viu gente?", brincou a apresentadora, que acrescentou que 10% dos clientes da marca é composto por homens.

Além dos cuidados com a pele, Xuxa também cuida da alimentação. Vegana há dois anos, ela afirma que Junno e Sasha, sua filha, também adotaram a dieta livre de produtos de origem animal. "Nunca dei carne vermelha para a Sasha. E hoje todo mundo em casa é vegano", conclui.

Folhapress