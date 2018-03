World Pop Festival, festival com K-Pop, acontecerá em São Paulo em julho

Flow foi o segundo grupo confirmado no World Pop Festival, evento que reúne atrações de diversas partes do mundo e promete vários grupos de k-pop. D.I.P também já confirmou presença.



Foto: Reprodução/Facebook

O evento que acontece entre os dias 19 a 22 de julho, terá 4 palcos interativos, com atrações internacionais vindos de várias partes do mundo. A primeira edição acontecerá no Mart Center, na Vila Guilherme, um espaço com mais de 50 mil metros quadrados.

Os ingressos começam a ser vendidos hoje através do site Clube do Ingresso. Para mais informações sobre o festival, que ainda está no processo de anunciar o line-up, podem ser encontradas no site oficial.

Omelete