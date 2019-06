Woody Allen começa a rodar novo filme em julho na Espanha

O diretor Woody Allen começará a filmar em julho, na Espanha, seu próximo longa-metragem -o primeiro desde que "A Rainy Day in New York" teve seu lançamento cancelado pela Amazon, no auge do movimento #MeToo.

O cineasta é acusado pela filha, Dylan Farrow, de abuso sexual, mas sempre sempre se disse inocente. As acusações eram antigas, mas ganharam novo fôlego após a série de denúncias de assédio na indústria cinematográfica americana –com isso, vários artistas que atuaram em filmes de Allen disseram não ter interesse em trabalhar com ele outra vez.

O filme rodado na Espanha, que já havia sido anunciado em fevereiro, é uma comédia romântica sobre um casal americano que vai para o Festival de Cinema de San Sebastián. Na viagem, os dois se envolvem com outras pessoas -a mulher começa a ter um caso com um cineasta francês, e o marido se apaixona por uma espanhola que vive na cidade.

Além de Waltz, o novo longa terá no elenco Louis Garrel, Elena Anaya, Gina Gershon, Sergi López e Wally Shawn. O filme será produzido pelo estúdio Mediapro, o mesmo de outros filmes do diretor, como "Vicky Cristina Barcelona" e "Meia-Noite em Paris".

Folhapress