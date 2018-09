William Bonner se casa em SP com Natasha Dantas

William Bonner se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas na tarde deste sábado (8). Na cerimônia apenas familiares e amigos próximos do casal estiveram presentes. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal "O Globo", Natasha assumirá o sobrenome do marido, Bonemer.

De acordo com Kogut, o casamento aconteceu na casa da mãe de Bonner, e os filhos e sobrinhos do âncora do Jornal Nacional comemoraram a união em um bar na Vila Madalena.

Juntos desde abril do ano passado, o casal deu entrada nos papéis para o casamento em junho, no 5° Cartório de Registro Civil do Rio de Janeiro. Eles foram vistos juntos publicamente pela primeira vez em novembro de 2017, na estreia da peça "Ayrton Senna O Musical", pouco tempo depois da apresentadora Fátima Bernardes, ex-mulher de Bonner, assumir relacionamento com o advogado Túlio Gadêlha.

No casamento, quem pegou o buquê foi a namorada de Vinícius, filho do âncora, Thalita Martins.

No Instagram, ela postou um vídeo segurando o buquê com a legenda "Save the date". Natasha respondeu a brincadeira com um comentário dizendo "já quero".

