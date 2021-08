William Bonner renova contrato com a Globo e ganhará R$ 1,8 milhão por mês até 2025

O jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV, revelou nessa quarta-feira (18) que o apresentador do Jornal Nacional, William Bonner, decidiu renovar seu contrato com a Globo até 2025. Segundo o colunista, o âncora do JN renovou o contrato com uma série de regalias: aumento do salário de 800 mil para 1,8 milhão de reais além de segurança privada e férias quando decidir tirar.



Foto: Reprodução/Instagram

No início deste mês, Lo-Bianco já havia divulgado as negociações da emissora com apresentador. Na época, a família Marinho informou aos executivos responsáveis pela proposta a abertura de R$ 86 milhões no caixa que podem ser destinados ao apresentador nos próximos quatro anos.

Veja os apresentadores mais bem pago da televisão brasileira em 2021:

A agência de notícias Paipee divulgou, recentemente, uma lista dos 10 apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira em 2021. A lista não leva em consideração a renovação de contrato de Bonner. Veja abaixo nomes e salários:

1 – Fausto Silva ( R$ 4 milhões )

2 – Xuxa ( R$ 2 milhões )

3 – Ratinho ( R$ 2 milhões )

4 – Fátima Bernardes ( R$ 2 milhões )

5 – Rodrigo Faro ( R$ 2 milhões )

6 – Luciano Huck ( R$ 1,8 milhão )

7 – Ana Maria Braga ( R$ 1,6 milhão )

8 – Sabrina Sato ( R$ 1 milhão )

9 – Eliana ( R$ 800 mil )

10 – Ana Hickmann ( R$ 700 mil )

Com informações da RedeTV!

