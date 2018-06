William Bonner dá entrada em cartório para se casar no Rio

William Bonner vai se casar novamente. O âncora do Jornal Nacional irá oficializar a sua união com a fisioterapeuta Natasha Dantas. O casal já deu entrada nos documentos no 5º Cartório de Registro Civil Copacabana, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 6 de junho. Procurada por QUEM, a assessoria de comunicação do departamento de jornalismo da Globo informou que não comenta a vida pessoal do jornalista.

Separado de Fátima Bernardes desde 2016, que está namorando o advogado Túlio Gadelha, ele assumiu publicamente o romance com Natasha em 2017. Os dois costumam ser clicados juntos em programas familiares com os trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, filhos de Bonner com a apresentadora do Encontro, mostrando que a relação entre eles é boa.



William Bonner e Natasha Dantas (Foto: Reprodução/Instagram)



Recentemente, William e Natasha foram clicados em clima romântico. No cinema, enquanto esperavam a fila da pipoca, os dois trocaram beijos. No Natal, o paizão almoçou os herdeiros e a namorada em um sofisticado restaurante carioca.

Recentemente, Bonner respondeu seguidores que o criticaram por expor o relacionamento com Natasha. "Talvez quem passe ridículo neste momento não sejamos nós, que cuidamos de nossas vidas, que nos respeitamos. Talvez caiam no ridículo as pessoas que não superaram nossa separação, embora nada tenha a ver com isso, e que não aceitaram que tenhamos reconstruído nossa felicidade".

