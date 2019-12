Whindersson Nunes sensualizando é o tuíte mais curtido do ano

O influenciador e humorista piauiense Whindersson Nunes mostrou mais uma vez que reina nas redes sociais. Um tuíte postado por ele com um vídeo de 48 segundos em que encarna, com sua característica ironia, o papel de modelo e sensualiza com seu cabelo foi a postagem mais comentada no Twitter brasileiro neste ano.



Foram 341.201 curtidas até a publicação deste texto, além de 54.820 retuítes e 6.500 comentários. Na legenda, Whindersson não perde a chance de mais uma piada e lança: "Marina Ruy Barbosa, porque está chorando?".

Marina Ruy Barbosa pq ta chorando?? pic.twitter.com/GY3OvhF7vG — Whindersson (@whindersson) September 17, 2019

O humorista tem ainda outros dois posts na lista dos dez mais divulgados de janeiro até 15 de novembro, segundo o Twitter. Em segundo lugar, o vídeo em que canta a música que compôs em homenagem ao cantor Gabriel Diniz, autor do hit "Jenifer", morto em maio deste ano em um acidente aéreo. São mais de 284 mil curtidas. E, em sétimo, o susto que dá em Sofia, irmã mais nova de sua mulher, Luísa Sonza.

O ranking traz também ilustres desconhecidos. O terceiro lugar, por exemplo, é a usuária Lelia, que angariou 280 mil curtidas com vídeo em que dança com o avô em eu aniversário de 103 anos.

Como esperado, o piauiense Whindersson também está na lista dos tuiteiros mais comentados do Brasil, uma espécie de "conjunto da obra" do ano. Ele fica em oitavo lugar.

No topo da lista, está Luscas, o engenheiro autointitulado "presidente do Twitter" e cujas postagens são seguidas por 5,93 milhões de pessoas.

Folhapress