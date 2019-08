Whindersson Nunes recebe ator de 'As Branquelas' em sua casa

O humorista e youtuber Whindersson Nunes , 24, recebeu em sua casa, em São Paulo, Marlon Wayans , 47, uma das estrelas do filme "As Branquelas". O ator americano está no Brasil para a divulgação de seu novo filme "Seis Vezes Confusão", que acaba de chegar ao catálogo da Netflix Brasil.

"Simplesmente inacreditável, eu cresci assistindo os filmes desse cara! Definitivamente a pessoa mais de boa que eu conheci na vida, o cara é simplesmente 'diboista' mesmo", escreveu Whindersson em seu perfil no Instagram.

O youtuber brasileiro também contou que Wayans deu algumas dicas profissionais para ele. "Ele me deu conselhos de como fazer para nossas ideias serem executadas como nos pensamos. Com a maior atenção do mundo. Eu to desde ontem sem acreditar, obrigado @marlonwayans meus amigos estão sem acreditar, todos eles vivem comédia, você deu um novo motivo pros meus meninos acreditarem que tudo é possível."



Foto:Reprodução/Instagram

Mais cedo na segunda-feira (12), Marlon Wayans afirmou que a continuação de "As Branquelas" ainda é incerta, para tristeza dos fãs do filme.

"Todos nós queremos fazer uma sequência para 'As Branquelas', mas depende do estúdio. Se eles conseguirem o orçamento necessário, eu acho que o filme iria faturar mundialmente muito mais do que o primeiro, mas precisa de dinheiro para fazê-lo. Eu já topei fazer, meu irmão e o Terry [Crews] também, mas depende do estúdio", contou Wayans, durante entrevista ao programa Morning Show da rádio Jovem Pan.

No começo de julho deste ano, Crews, que interpreta um jogador de basquete narcisista no longa, tinha dito em entrevista ao programa de TV americano Watch What Happens Live with Andy Cohen que os produtores de "As Branquelas" estavam tirando a sequência do papel.

"Eu conversei com o Shawn e ele falou: 'cara, nós vamos fazer, vamos levar para frente'", disse em resposta à pergunta de uma fã por telefone. Shawn Wayans interpretava o agente Kevin e também é roteirista do projeto.

Folhapress