Whindersson Nunes faz novas tatuagens no rosto em homenagem ao filho

O humorista piauiense Whindersson Nunes fez novas tatuagens no rosto em homenagem ao filho João Miguel. Na selfie publicada no dia 14 de junho, ele aparece ao lado da noiva, a estudante Maria Lina Deggan, onde é possível ver as tatuagens



(Foto: Reprodução/Redes sociais)

Abaixo do olho direito ele escreveu a frase “live like a warrion”, que traduzido do inglês significa “Viva como um guerreiro”. O humorista também fez uma tatuagem de cruz, um rostinho feliz, além das iniciais “JM”.



Do lado esquerdo, Whindersson tatuou um rostinho triste e uma lágrima, além de um chapéu de cangaceiro acima da sobrancelha.



O filho de Whindersson Nunes e Maria Lina morreu na madrugada do dia 31 de maio. Ele nasceu prematuro de 22 semanas no sábado (22), mas não resistiu. No dia 30 de maio, o humorista piauiense chegou a fazer uma publicação em suas redes sociais anunciando e comemorando a chegada de João Miguel, destacando também a força da noiva Maria Lina durante o trabalho de parto.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!