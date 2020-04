Whindersson Nunes e Luisa Sonza anunciam separação pelas redes sociais

Whindersson Nunes, 25, e Luisa Sonza, 21, anunciaram por seus perfis no Instagram que o casamento deles chegou ao fim. Os dois compartilharam o mesmo texto dizendo que "o relacionamento" não terminou, porque jamais vai acabar "o amor, carinho e respeito um pelo outro".

A assessoria de imprensa do casal confirmou a informação. No texto, eles dizem que tentaram ser perfeitos a "ponto de entenderem que existe um momento [em] que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo".

"Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor."

O casal escreveu que tentou dar aos fãs um motivo ou fato que tenha causado a separação, mas que não há muito o que explicar além do fato de que eles cresceram, mudaram, evoluíram e acabaram "seguindo caminhos diferentes".

Eles ainda deixam um recado aos fãs do casal: "Não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo".

Há meses, rumores dão conta de que a vida do casal já não estava bem. Em janeiro deste ano, em entrevista ao Pânico na Jovem Pan, o comediante contou que teve uma conversa definitiva com Luísa sobre a decisão de ter um filho. Na ocasião, ele negou, que ele e a cantora Luísa Sonza estivessem em crise.

"Está tudo ótimo. Está incrível. Saiu matéria em jornal dizendo que, mesmo que a gente negasse, nossa relação estava por um fio", lembrou. No fim do mês de janeiro, a cantora intérprete da música "Garupa" reagiu a uma notícia sobre o "término" do casal publicada por um jornal carioca.

A manchete dizia que o relacionamento estava "por um fio" e Sonza marcou o humorista em resposta à publicação: "[risos] amor olha", escreveu a artista em uma foto de biquini abraçada a ele. Whindersson respondeu com emojis de risada e também escreveu: "Do nada". Depois, postou uma foto de rupa íntima junto do amado.

