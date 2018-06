Whindersson Nunes celebra 4 meses de casamento com Luísa Sonza

Whindersson Nunes usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (28) para comemorar quatro meses de união com Luísa Sonza. O humorista e youtuber publicou uma foto super romântica com a amada na praia e caprichou na legenda.

Além da letra da música “Quando Deus Criou Você”, de Leonardo Gonçalves, o maridão da cantora e influencer declarou seu amor com suas próprias palavras. “Feliz 4 meses de casado, amor! Eu tô vivendo um sonho!”, escreveu.

Foto: Reprodução/Instagram

Em entrevista recente ao programa “Luciana By Night”, Luísa Sonza contou que nunca teve o sonho de casar, mas garantiu que não estava arrependida de oficializar a união com Whindersson Nunes.

"A gente tem uma vida muito legal. Um ajuda o outro e temos um relacionamento muito bonito", disse ao responder ataques sobre estar com o youtuber por um suposto interesse. “Não dependo do dinheiro dele, ele não depende do meu e nem acho legal eu ser dependente de uma pessoa. Ele me apoia muito nisso (…) sofri muito por namorar uma pessoa mais famosa do que eu e isso me fez crescer mais e aprender a não julgar ninguém antes de conhecer. Uso minhas redes sociais para tentar conscientizar as pessoas”, explicou.

RedeTV!