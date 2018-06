Whindersson Nunes atinge a marca de 30 milhões de inscritos no Youtube

O youtuber piauiense Whindersson Nunes acaba de atingir a marca de 30 milhões de inscritos. A conquista foi comemorada pelo comediante em uma postagem nas redes sociais, onde agradece o apoio dos fãs. “Obrigado beberes, poxa, já são muitos anos fazendo isso, levando um pouco de alegria a vocês seja lá onde você estiver”, comentou.

Foto: Reprodução/Instagram

O comediante mantém a sua posição de segundo maior canal de Youtube do Brasil e se aproxima do primeiro colocado, o produtor musical KondZilla, que atualmente possui mais de 35 milhões de inscritos. Além disso, o Whindersson figura entre os 10 maiores canais de Youtube do mundo.

Whindersson é natural de Bom Jesus no Piauí e começou a carreira fazendo paródias e vídeos engraçados. Após sua participação em programas de TV nacionais, ele aumentou sua popularidade e se tornou comediante, fazendo shows por todo o país.

Nayara FelizardoLucas Albano