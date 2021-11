Whindersson Nunes anuncia lançamento do primeiro livro: “feito com muito carinho”

O piauiense Whindersson Nunes anunciou, em seu perfil oficial no Twitter, o pré-lançamento do seu primeiro livro “Vivendo Como Um Guerreiro”. A obra conta um pouco da história do humorista e como a internet foi um divisor de águas em sua vida.



Nas redes sociais, ele escreveu que livro foi feito com muito carinho. “É o meu primeiro livro e feito com muito carinho”, disse.

Sobre o autor

Whindersson Nunes Batista é comediante, youtuber, cantor e ator brasileiro. Nasceu no Piauí, na cidade Palmeira e viveu a infância e a adolescência na cidade Bom Jesus. Aos 15 anos de idade, começou a fazer vídeos para o Youtube, mas somente tempos depois os vídeos começaram a ter visibilidade. Em 2012, lançou a paródia Alô vó, tô reprovado que alcançou cinco milhões de visualizações em apenas uma semana. Começava, naquele momento, uma história de sucesso.

Com 17 anos, mudou-se para Teresina. Whindersson logo percebeu o alcance do seu trabalho e abriu o seu canal whinderssonnunes no Youtube que, atualmente, conta com 43 milhões de inscritos. Obtendo sucesso em sua carreira, o humorista não se limitou ao seu trabalho artístico, queria mais, buscava sentido, começou deste modo o trabalho filantropo, doando e ajudando a quem precisasse. Em 2018, casou-se com Luísa Sonza, com quem tinha um relacionamento desde 2016. Em 2019, entrou em depressão, afastando-se dos palcos para se cuidar.

Em 2020, o casamento chegou ao fim. Ainda no mesmo ano, inicia um relacionamento com Maria e, desse relacionamento, nasce João Miguel, no ano de 2021. Viveu apenas 24 horas, o que provocou imensa tristeza aos pais. De volta ao trabalho, Whindersson decide registrar sua trajetória, até então, escrevendo este livro. Tudo o que passou traz a marca da sua garra, de sua dedicacão e muita gratidão. E revela a importância de cada pessoa que passou em sua vida - a família, os amores, os amigos e, em especial, João Miguel.

