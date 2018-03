Westworld ganhará jogo de celular para administrar o parque

Enquanto a segunda temporada de Westworld não chega, o seriado da HBO vai ganhar um jogo para celulares. O anúncio foi feito durante o festival SXSW 2018, e será produzido pela WB Games San Francisco, responsável pelas versões mobile de Mortal Kombat X e Injustice, e pela Behaviour Interactive (Dead By Daylight).

Segundo o comunicado oficial, o game está sendo desenvolvido em conjunto com os produtores e roteiristas da série de TV, pensado para complementar a história do programa. O jogador assumirá o papel de um estagiário da Delos, que ganha controle de uma simulação do parque onde assume todas as funções do parque - desde a fabricação dos robôs até as interações dos convidados. Um teaser foi divulgado, mas não mostra muito do jogo em si.





O jogo de Westworld será lançado para iOS e Android, e é previsto para algum ponto de 2018. Já é possível se registrar no site oficial para receber um bônus no lançamento.

Já a série de TV retorna em 22 de abril pela HBO.