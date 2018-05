Westworld é oficialmente renovada para a terceira temporada

Foram necessários apenas dois episódios da segunda temporada de Westworld para a HBO confirmar os planos para a terceira.

A emissora a cabo anunciou oficialmente a renovação da elaborada série criada e produzida por Jonathan Nolan e Lisa Joy. A série tem ainda J.J. Abrams entre os produtores executivos, e tem sido o carro-chefe da casa na ausência de Game of Thrones.

Foto: Reprodução/HBO

“Tem sido um prazer extraordinário trabalhar com os talentosos Jonathan Nolan e Lisa Joy, bem como todo o elenco e a equipe”, destacou o presidente de programação, Casey Bloys. “Da história inspiradora ao incrível visual, estamos muito empolgados para ver até onde o próximo capítulo irá nos levar.”

Em entrevista concedida à Entertainment Weekly antes mesmo da estreia da segunda temporada, Nolan e Joy haviam comentado que a terceira poderia só chegar ao ar em 2020:

“É uma conversa que estamos tendo com nossos amigos na HBO”, disse Nolan sobre o provável espaço de 18 meses entre as temporadas 2 e 3. “Para nós, com uma série deste escopo e nesta escala, não estamos interessados em fazer uma versão corrida. Queremos que a série fique maior, maior e mais ambiciosa. E isso leva tempo. Queremos usufruir de todo o tempo que pudermos ter para fazê-la do modo correto.”

