Wesley Safadão homenageia Gabriel Diniz no Recife

Gabriel Diniz, cantor que morreu em um trágico acidente de avião no dia 27 de maio, foi homenageado por Wesley Safadão no São João da Capitá, que acontece no Classic Hall, em Recife, na madrugada deste domingo (9).



Safadão iniciou seu show com os sucessos Acabou, acabou, canção que Safadão gravou com Gabriel Diniz no arquipélago de Fernando de Noronha, e Jenifer, e convidou ao palco Cizinato Diniz, pai do amigo.



"Galera, eu gostaria de dizer a vocês que hoje estou aqui pelo Gabriel, por mim, pela minha família. Mas também estou por vocês. Nesse projeto que Gabriel encabeçou, em especial aqui em Recife, ele foi muito bem acolhido. A gente não poderia deixar de enaltecer a qualidade do fã de Gabriel Diniz. E dizer que nada que acontece ou o que aconteceu foi por acaso. Gabriel era muito feliz aqui, em especial no Recife. O povo pernambucano o abraçou de uma forma extraordinária e sempre faço questão de dizer isso. Gabriel era alegria, ousadia, irreverência, a loucura perfeita. Estou aqui para agradecer a vocês. Muito obrigado pelo carinho", disse.



Durante a homenagem, foi exibido um vídeo com imagens da carreira de Gabriel Diniz ao som do sucesso Paraquedas.



QuemMaria Clara EstrêlaSandy Swamy