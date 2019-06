Wesley Safadão encerra luto por Gabriel Diniz com música nova

Com uma foto em que está com os cabelos azuis e um casaco de pele , Wesley Safadão, 30, retoma o contato com os fãs pelas redes sociais para contar novidades. Após adiar o lançamento da música "Desencana" e cancelar alguns shows em luto ao amigo Gabriel Diniz, o cantor volta às atividades.

O primeiro anúncio é que nesta sexta-feira (7), ele fará o lançamento de "Desencana", música com MC Kekel.

Além de manter toda a agenda de shows, ele ainda convoca os fãs a lotarem o Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto.

Safadão vai gravar o seu DVD nesta data, dentro da festa Garota Vip, que também terá shows da dupla Zé Neto & Cristiano, do sambista Dilsinho e de Dennis DJ.

"Quero ver esse Parque Olímpico lotado. A capacidade é para cerca de 90 mil pessoas, então chamem seus amigos", afirmou Safadão em um dos vídeos divulgados.

No fim de maio, Safadão cancelou shows alegando falta de condições emocionais em decorrência da morte de seu amigo Gabriel Diniz, 28, morto em 27 de maio. O sertanejo foi vítima de um acidente aéreo na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia.

O lançamento de "Desencana" aconteceria apenas dois dias após a morte de Diniz, por isso Safadão preferiu cancelar o evento, em São Paulo, que marcaria o momento em que a faixa seria disponibilizada nas plataformas digitais.

Wesley Safadão era um dos mais abalados no velório do amigo, que aconteceu no ginásio O Ronaldão, no bairro Cristo Redentor, em João Pessoa (PB).

FolhapressMaria Clara EstrêlaSandy Swamy