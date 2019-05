Wesley Safadão e Lucy Alves no comando do Só Toca Top

Wesley Safadão, 30, e Lucy Alves, 33, vão comandar o Só Toca Top pelas próximas seis semanas em substituição aos cantores Iza e Toni Garrido.



Enquanto Wesley é do Ceará, Lucy vem da Paraíba. "Representatividade super importante, mostrar as diferenças de onde viemos e os sotaques do Brasil, que é um país plural e democrático. O rodízio de apresentadores já mostra essa diversidade de estilos", opina Lucy.

"Raoni [Carneiro, diretor artístico] me convidou e de cara achei que fosse brincadeira, até porque estava rolando a temporada com Luan Santana e não sabia que haveria um rodízio.Minha preocupação seria a agenda que já estava toda vendida. Mas a gente começou a se adequar e a entender o formato. Foi um grande presente. Será um marco na minha carreira", afirma Wesley.

Finalista do programa The Voice Brasil em 2013, Lucy Alves, passou a acumular funções: além de cantora e apresentadora, ela é multi-instrumentista e atriz -ela interpretou Luzia em "Velho Chico" (Globo, 2015) e, agora, apresentadora. Ela também faz a sua primeira performance como dona de um programa.

"É a primeira vez. E é tão legal, porque trazemos o nosso estilo. A química deu certo com Wesley. É muito astral, plateia incrível e participativa", revela. Apesar da correria do dia a dia, os dois se mostram abertos a conciliar carreiras e até mesmo a levar o cargo novo adiante. "Se me convidassem de novo para apresentar, iria na hora", diz a cantora. "Já pode assinar a minha carteira", diverte-se Safadão.

MUDANÇA DE APRESENTADORES A ideia da emissora é fazer um revezamento entre artistas para o comando da atração desta temporada. O programa é exibido às sextas, às 20h, no Multishow, com reprise aos sábados, às 15h10, na Globo. A primeira dupla foi Iza e Toni Garrido. Depois de Lucy Alves e Wesley Safadão, o comando passará para as irmãs Maiara & Maraisa. Serão seis os programas com Safadão e Lucy à frente.

Para Safadão, a escolha da dupla sertaneja foi certeira. "Elas vão mandar muito bem. Não sei se haverá comparações. Cada um tem seu jeito de levar alegria e música para as pessoas. Não tive essa preocupação de ver como os outros foram. Mas agora fiquei pensativo... Acho que vou perguntar para a minha família para que ela me diga como estou me saindo na TV."

A dinâmica do Só Toca Top continua a mesma. A cada semana, os artistas melhor ranqueados em listas de internet e musicais vão ao palco mostrar as músicas que fazem sucesso no momento. No primeiro programa da dupla estarão Matheus e Kauan, Xand Avião, Carlinhos Brown, Turma do Pagode e Malía. Joelma, Dilsinho e Gustavo Mioto também devem se apresentar ao longo dessas seis semanas.

Por mais que falte experiência para ambos, sobra disposição e vontade de fazer acontecer. A atmosfera do público durante as gravações os ajuda a superar os primeiros desafios. No fim, tudo sai como o planejado, e a dupla até acaba improvisando. "É ótimo, pois será literalmente com a nossa cara", diz Safadão, que faz questão de lembrar que, antes de comandar o Só Toca Top, já apareceu no programa como um dos artistas do momento.

"Já fui atração e as palavras que disse na época foram que tinha ficado impressionado com a energia daquilo. Costumo acompanhar dos hotéis, aos sábados. Essa foi uma das coisas que não vou esquecer. Naquele dia eu estava vindo de outros shows, sem voz, falei com o Raoni que seria difícil gravar, mas na hora a voz apareceu e foi massa."

Folhapress